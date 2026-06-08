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Suç çetesinin ismini kullandılar... Kılıçdaroğlu çiftine tehdit ve hakaret

CHP'nin şaibeli kurultayının iptal edilmesinin ardından görevine iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden Daltonlar suç örgütünün adını kullanarak tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan şüpheli B.K., Ankara'da gözaltına alındı ve iki ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 18:09 - Güncelleme:
Suç çetesinin ismini kullandılar... Kılıçdaroğlu çiftine tehdit ve hakaret
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CHP'de şaibeli kurultay olarak anılan 38. Olağan Kongresi'nin "mutlak butlan" kararıyla iptal edilmesinin ardından görevine iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırılar devam ediyor. Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya üzerinden hedef alan tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hızlı soruşturmasıyla aydınlatıldı. Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin teknik çalışmaları sonucunda tespit edilen şüpheli B.K., gözaltının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheliyi iki ayrı suçtan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

AVUKAT CELAL ÇELİK'İN ŞİKAYETİYLE SORUŞTURMA BAŞLADI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, Daltonlar suç örgütünün adı kullanılarak sosyal medya üzerinden müvekkili ve eşi hakkında tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğuna dair şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği ve adresi belirlendi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu

ŞÜPHELİ B.K.'NİN EVİNDE ARAMA VE EL KOYMA YAPILDI

Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan B.K'nin ikametinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan zanlı, "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" ve "kadına karşı tehdit" suçlarından tutuklandı.

  • Kılıçdaroğlu tehdit
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