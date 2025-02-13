İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, 19 Ocak'ta Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih'in sosyal medya hesabına Ahmet Furkan B. tarafından mesaj gönderildi. 'Seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm' şeklindeki mesajdan sonra Ahmet Furkan B., Beşiktaş'taki Alarko Holding'in bulunduğu binaya arabasıyla kaçak yollarla girmeye çalıştı. Güvenliğin müdahalesiyle durdurulan Ahmet Furkan B., 'İzzet Garih buraya gelecek. Beni buraya almazsanız İzzet Garih'i de sizi de yakarım' diyerek tehditlerde bulundu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Olay yerinde polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Furkan B., ifadesinde İzzet Garih'in kardeşi olduğunu düşündüğünü belirtti. Sevk edildiği nöbetçi hakimlikte pişman olmadığını ifade eden Ahmet Furkan B., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Sonrasında da tehditlerine devam ettiği öne sürülen Ahmet Furkan B., İzzet Garih'e Linkedin hesabı üzerinden de gözdağı vermeye başladı.

'CEZALANDIRILSIN İSTİYORUZ'

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İzzet Garih'in avukatı, "Müvekkilin babası Üzeyir Garih de yine benzer nitelikte 2001'de sebebi halen netleştirilmeyen bir şekilde suikasta uğrayarak öldürülmüştür. Ahmet Furkan B.'nin durumu, müvekkilde öldürülme korkusunu en üst seviyeye ulaştırmıştır. Şüpheli hakkında dava açılarak cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.