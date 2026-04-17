İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2026 Cuma / 1 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8663
  • EURO
    52,9102
  • ALTIN
    6900.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Suç makinesi gibi örgüte darbe! 47 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi
Suç makinesi gibi örgüte darbe! 47 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Samsun, İstanbul ve Bursa'da 53 ayrı adrese dev operasyon düzenlendi. Suç örgütü kurma, yağma ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan 25 şüpheli yakalanırken, aramalarda 482 bin adet sentetik ecza ve çok sayıda silah ele geçirildi.

AA17 Nisan 2026 Cuma 10:03 - Güncelleme:
ABONE OL

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Atakum, İlkadım, Canik, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri ile Bursa ve İstanbul'da belirlenen 47 ikamet ve 6 iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 173 fişek, 2 kurusıkı tabanca, 208 kurusıkı fişek, 482 bin 558 sentetik uyuşturucu hap, 15,30 gram esrar, 1 kilo 541 gram sentetik uyuşturucu, muşta ile 6 ruhsatsız yivsiz tüfek ele geçirdi.

Operasyonda haklarında, "Suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, silahla yaralama, yağma, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, tehdit ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" suçlarından gözaltı kararı verilen 25 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında aranan 16 zanlının da başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

  • suç örgütü operasyonu
  • Samsun
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de korku dolu anlar: Kamyon lastiği bomba gibi patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.