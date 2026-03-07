İSTANBUL 12°C / 4°C
Güncel

Suç makinesi yakalandı! Bekçilere ateş açıp, kamu görevlisini öldürmüştü

İzmir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen başarılı operasyonla, hakkında kesinleşmiş 28 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari T.K. kıskıvrak yakalandı. 'Kamu görevlisini öldürme' ve uyuşturucu suçlarından aranan şahsın, 2018 yılında çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdiği ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' gibi birçok ağır suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

IHA7 Mart 2026 Cumartesi 12:45
Suç makinesi yakalandı! Bekçilere ateş açıp, kamu görevlisini öldürmüştü
ABONE OL

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında T.K. isimli şahsı dün düzenlenen operasyonla yakaladı. Şahsın yapılan sorgulamasında suç dosyasının kabarık olduğu anlaşıldı.

KAMU GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRMEKTEN ARANIYORDU

Zanlının yapılan UYAP ve GBT sorgusunda, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak' suçlarından hakkında 28 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

BEKÇİLERE SİLAHLA ATEŞ AÇMIŞ

Şahsın 2018 yılında Bayraklı ilçesinde meydana gelen bir olayda görevli çarşı ve mahalle bekçilerine de silahla ateş açtığı belirlendi. Bu saldırı nedeniyle 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'yağma' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından da hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve geçmişte kolluk kuvvetlerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren T.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

