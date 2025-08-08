İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2025 Cuma / 14 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6925
  • EURO
    47,4489
  • ALTIN
    4429.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Evden cephanelik çıktı: Suç örgütü operasyonunda çok sayıda gözaltı var
Güncel

Evden cephanelik çıktı: Suç örgütü operasyonunda çok sayıda gözaltı var

Büyükçekmece ve Esenyurt'ta silahlı eylemlere karıştığı tespit edilen suç örgütlerine düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

AA8 Ağustos 2025 Cuma 13:49 - Güncelleme:
Evden cephanelik çıktı: Suç örgütü operasyonunda çok sayıda gözaltı var
ABONE OL

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta silahlı eylemlere karıştığı ve elebaşılığını yurt dışında bulunan B.Y'nin yaptığı organize suç örgütüne özel harekat destekli operasyon düzenledi.

İstanbul, İzmir, Manisa ve Bitlis'te 37 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "tehdit", "ruhsatsız silah bulundurma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "motosiklet hırsızlığı" gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen suç örgütüne mensup 18 şüpheli yakalandı.

Operasyonda 5 ruhsatsız tabaca, çalıntı motosiklet, 19 fişek, av tüfeği, 3 şarjör ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 15 zanlı adliyeye sevk edildi, diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin, iş yerlerine ve ikametlere yönelik silahlı saldırıları cep telefonu ve güvenlik kameralarınca kaydedildi.

  • operasyon
  • suç örgütü
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.