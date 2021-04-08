İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Nisan 2021 Perşembe / 26 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1483
  • EURO
    9,7254
  • ALTIN
    459.601
  • BIST100
    1416.55
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 16 gözaltı
Güncel

Suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 16 gözaltı

Bursa merkezli 3 ilde cinayet, yaralama ve çek-senet tahsilatı gibi çok sayıda suça karıştığı tespit edilen silahlı örgüte yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 tabanca, 22 adet tarihi sikke ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA08 Nisan 2021 Perşembe 21:15 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 21:16
ABONE OL

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışması sonucunda çek-senet tahsilatı için silahlı suç örgütü kurduğu tespit edilen şüpheliler incelemeye alındı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından 2 kişinin öldürülmesi, 9 kişinin yaralanması, çok sayıda kişiye tehdit yoluyla yağmalama yaptıkları saptanan suç örgütü üyesi 21 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Bursa ile İstanbul ve Balıkesir'de koordineli çalışma sonucu belirlenen adreslere, Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, çok sayıda mermi, 22 tarihi sikke, çok sayıda çek-senet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kimlikleri saptanan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.