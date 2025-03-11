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Suç örgütlerine yönelik operasyon! Ele geçirilen silahlar sergilendi

İstanbul'da iki haftada suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 49 zanlı tutuklandı.

AA11 Mart 2025 Salı 14:21 - Güncelleme:
Suç örgütlerine yönelik operasyon! Ele geçirilen silahlar sergilendi
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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik çalışmalar kapsamında, son dönemlerde yeni nesil diye adlandırılan "motosikletli kişilerce iş yeri kurşunlanması ve yağma" gibi suçlara karışan şüpheliler ile bunlara silah tedarik eden zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.

İki haftada Arnavutköy, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Beykoz, Esenyurt, Fatih, Güngören, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde operasyonlar düzenleyen ekipler, 67 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 2 kalaşnikof tüfek, otomatik tabanca, 222 tabanca, 4 kalem görünümlü suikast silahı, 1222 mermi ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

- ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR SERGİLENDİ

Operasyonlarda ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kurşunlama, yağma ve tehdit suçlarına karışan organize suç gruplarına ve bu gruplara silah temin eden zanlılara yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildiğini aktaran Yıldız, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak her sokakta, her köşede, her caddede suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Her zaman ifade ettiğim gibi bu mücadeleyi İstanbul halkımızın desteğiyle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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