  • Suç örgütü 8 aylık takiple çökertildi! İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu
Güncel

Suç örgütü 8 aylık takiple çökertildi! İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında suç örgütüne yönelik yaklaşık 8 ay süren bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 10:23
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütlü şekilde uyuşturucu madde ticareti, imalatı ve sevkiyatı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik yaklaşık 8 ay süren çalışma yaptı.

Bu kapsamda, suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir, İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı. Diğer 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Operasyon kapsamında daha önce düzenlenen operasyonlarda, 11 milyon 904 bin 456 sentetik ecza hap, 1 milyon 521 bin 589 gram uyuşturucu ham maddesi, sentetik ecza üretiminde kullanılan 7 milyon 155 bin boş kapsül ve 6 makinenin ele geçirildiği, gözaltına alınan 79 şüpheliden 48'inin tutuklandığı belirtildi.

  • uyuşturucu ticareti
  • suç örgütü
  • İzmir operasyonu

