İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 40 şüphelinin Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı.

Hakimlik, 8 zanlının ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Ayrıca savcılığın adli kontrol uygulanmasını talep ettiği şüpheliler Ahmet Aktaş, Erdal Kavak, Esra Yenidünya, Fatih Alpkaya, Ferhat Keleş, Mehmet Ertaç Aydın, Mustafa Us, Özcan Tunçel ve Ömer Güngör hakkında nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

İSTANBUL'DAKİ SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASINDA SAVCILIĞIN SEVK YAZISINA ULAŞILDI

İstanbul'da, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere ilişkin savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Savcılığın sevk yazısında, Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen suç örgütünün belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, Aktaş'ın fiilen sahibi olduğu ancak gizlilik kurallarına riayet ederek kardeş ve akrabaları üzerine yaptığı firmalar saptandığı ve bu firmaların girdiği ihale dosyalarının temin edildiği belirtildi.

Aktaş'ın gizlilik kurallarına uyarak açık kaynak hesaplarında bile adının olmadığı ifade edilen yazıda, üzerine kayıtlı sadece Elif LPG ve Provek İlaç isimli firmaların bulunduğu, diğer tüm firmaların başkaları üzerine olduğu ancak toplanan delillerden ve şahsın kendi ifadesiyle şirketlerin en tepesindeki kişi olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Sevk yazısında, suç örgütünün amacının kamu kurum ve kuruluşlarındaki ihaleleri almak olduğu ve bu maksatla hareket ettiği belirtilerek, "Bu kapsamda 'ihaleye fesat', 'edimin ifasına fesat', 'rüşvet verme', 'vergi usul kanununa muhalefet' gibi suçları işleyerek amacına ulaştığı ve suçtan elde ettiği geliri akladığına ilişkin kuvvetli suç şüphesini oluşturan deliller elde edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Aktaş'ın, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın firması üzerine kayıtlı ve kendisine ait iki aracı değerinin çok üzerinde bir fiyata satın aldığı ve ödediği miktarın altında satışa sunduğu kaydedilen yazıda, "Bu satış işleminden kısa bir süre sonra Beşiktaş Belediyesinin iştirakinin gizli, sözde ihaleyle satışa çıkardığı taşınmazı değerinin çok altında satın alması, taşınmaz satımı için ödenen paranın belediyeye aktarılması ve bu paranın büyük bir kısmının suç örgütüne ait firmalara hak ediş olarak ödenmesi, suç örgütüne ait 4 firmanın Beşiktaş Belediyesinden almış oldukları ihale sayısı, suç örgütü liderinin çalışanı Gökçe Aktaş adına kayıtlı İldeniz Organizasyon isimli firmanın Beşiktaş ilçesinde olduğu, bu firmanın dahi Beşiktaş Belediyesinden çok sayıda ihale aldığı, suç örgütü liderinin şirketlerinde çalışan şahsın eşinin Beşiktaş Belediyesinde işe alındığı ve ihale komisyonlarında görevlendirildiği"ne dair tespitlere yer verildi.

Sevk yazısında, soruşturmaya konu örgütün Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde de ihaleler aldığı belirtilerek, "Bu konudan dolayı kamuoyuna yansıyan soruşturma olduğu, Ferhat Tutşi isimli şahsın Bağlar Belediyesinden getirilerek Beşiktaş Belediyesinin ihale birimi olan destek hizmetleri müdürü yapıldığı, buna ilişkin belediyenin internet sitesinde şahsın yer aldığı, Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün en yoğun faaliyette bulunduğu belediyenin Beşiktaş Belediyesi olduğu"na dair ifadeler yer aldı.

Aktaş ile Rıza Akpolat arasında şahsi ticaret de yapıldığının saptandığı bildirilen yazıda, "Araç için ödenen paranın rüşvet parası olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi oluşmuştur. Rıza Akpolat'ın süreklilik ve yoğunluk içeren eylemleri ve suç örgütüyle kişisel ilişkisi dikkate alındığında örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu ve suç örgütü üyesi olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Şüpheli Alican Abacı'nın Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ve Beltaş Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belirtilen sevk yazısında, şunlar kaydedildi:

"Beltaş'ın sattığı taşınmazlara ilişkin evraklar istendiğinde yönetim kurulu kararının ilkin bulunmadığı, sonrasında sunulan yönetim kurulu kararlarının evrak üzerinde belirtilen tarihlerde alınmadığına ilişkin şüphe oluştuğundan bu hususa ilişkin tutanak tutulmuştur. İmzası bulunan şahısların sinyal bilgileri incelendiğinde bahsedilen karar tarihlerinde Beltaş'ta olmadıkları sabittir. Yine yönetim kurulu üyelerinin alınan ifadelerinde bir kısmının imzaların Beltaş'ta atıldığını, bir kısmının ise Beltaş'a hiç gitmediğini belirtmesine ilişkin beyanlar birlikte değerlendirildiğinde, taşınmaz satışına ilişkin kararın sonradan alınıp usulsüz taşınmaz satışına yasal gerekçe oluşturmak için oluşturulduğu ve bu itibarla gerçeğe aykırı sahte olarak düzenlendiği ve şüpheli Alican Abacı'nın atılı suçu işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunmaktadır."

Zanlı İbrahim Halil Çalış'ın, Esenyurt Belediyesinde soruşturmaya konu ihale döneminde belediye başkan yardımcısı olduğu ve ihale sürecini başlattığı ifade edilen sevk yazısında, şüpheli Mustafa Yolcu'nun ise müdür olarak görev aldığı bildirildi.

Yazıda, suç örgütü üyesi şüpheli Ümit Gözütok'un belediyede ihale öncesi yaptığı görüşmelerde Mustafa Yolcu'nun da bulunduğu ve teknik şartnamenin hazırlanma sürecinde zanlının rol aldığı belirtilerek, zanlılar Müzeyyen Karakaş ve Cem Alper Akyüz'ün ise fesat karıştırılan ihalenin komisyonunda bulundukları, dosyada yer alan bilirkişi raporlarında 4 şüphelinin de "ihaleye fesat karıştırma" suçunu işlediği yönünde tespitlerin bulunduğu ifade edildi.

Şüpheli Mehmet Büyükgüzel'in suç örgütünün hedefine ulaşması kapsamında ihale yapan kamu görevlilerine verilen rüşvet paralarının kaydını tuttuğu ve örgüt içerisindeki en mahrem bilgilere sahip olduğu kaydedilen yazıda, bu bakımdan örgütün güvenmediği hiç kimseye bu görevi vermeyeceği dikkate alındığında, zanlının suç örgütü üyesi olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu anlatıldı.

Sevk yazısında, dosyanın kapsamı, geldiği aşama, birtakım delillerin henüz toplanmamış oluşu, dijital materyallerin incelenmemiş oluşu, MASAK raporunun hazırlanma süreci ve suç örgütünün girdiği ihale ile suçtan kazandığı gelirin büyüklüğü ve zanlıların kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklanmaları talep edildi.