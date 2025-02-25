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Suç örgütü soruşturmasında 15 tutuklama

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i tutuklandı.

AA25 Şubat 2025 Salı 12:26 - Güncelleme:
Suç örgütü soruşturmasında 15 tutuklama
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Sancaktepe, Sultanbeyli ve çevre ilçelerde Şahin Kılıççeken'in elebaşılığında silahla "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarına karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, "Şüphelilerin, silahlı suç örgütünün tahsilat işlemlerini gerçekleştirebilmek adına 'cemaat' adı altında toplantı masaları kurdukları, bu toplantı doğrultusunda gerekli cezayı kesmek suretiyle mağdur şahısları baskı altına aldıkları, darp-cebir yöntemlerine başvurarak amaçlarına ulaştıkları anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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