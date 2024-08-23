İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2024 Cuma / 18 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,962
  • EURO
    38,0545
  • ALTIN
    2741.99
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suç örgütüne operasyon! Kuyumcudan 10 milyon lira haraç istediler
Güncel

Suç örgütüne operasyon! Kuyumcudan 10 milyon lira haraç istediler

Samsun'daki bir kuyumcudan 10 milyon lira haraç isteyen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı.

IHA23 Ağustos 2024 Cuma 19:19 - Güncelleme:
Suç örgütüne operasyon! Kuyumcudan 10 milyon lira haraç istediler
ABONE OL

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir kuyumcuda 3 gün önce meydana geldi. Kasklı ve cerrahi eldivenli bir kişi, kuyumcunun vitrin camından içeride bulunan insanlara yönelik silah doğrultarak tetiğe bastı.

POLİS ANINDA HAREKETE GEÇTİ

Silah ateş almayınca kendisini bekleyen motosikletle olay yerinden kaçtı. Olay polise haber verildi. Samsun polisi motosiklet ile kaçan şahısları yakalamak için alarma geçti. Söz konusu motosiklet, üzerinde bir otomobile ait sahte plaka ile Zeytinlik Mahallesi'nde ele geçirildi. Polis motosikleti bırakan 3 kişinin 06 plakalı araçla kaçtığını tespit etti. Ankara'dan Samsun'a geldiği tespit edilen araç, Samsun-Ankara karayolu Toybelen Kavşağı'nda içinde 3 kişi ile birlikte yakalandı. Araçta bulunan ve çok sayıda suç kayıtları olan B.C.A., B.G. ve A.C.İ. gözaltına alındı.

"ÖDEMEZSEN SOKAKLARA ÇIKMAZSIN"

Polis yaptığı araştırmada kuyumcuyu Whatsapp'tan tanımadığı bir numaranın aradığını ve kuyumcu söz konusu aramaya cevap vermeyince bir kişinin ,"Ben E.Y.. Bize 10 milyon borcun var. Ödemezsen sokaklara çıkamazsın" diye mesaj attığı tespit edildi. Polis, kuyumcunun kimseye borcu olmadığını ve suç örgütünün 10 milyon lira haraç istediğini belirledi. Ancak, söz konusu kuyumcu dükkanına bu kez de geceleyin silahlı saldırı düzenlendi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde art arda operasyon düzenleyen polis, olayla ilgili 1'i kadın 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. 7 kişi polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.