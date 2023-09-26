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  • Suç örgütünün ele başı yakalandı! 6 Milyar TL'lik varlığa el konuldu
Güncel

Suç örgütünün ele başı yakalandı! 6 Milyar TL'lik varlığa el konuldu

İnegöl terkinler çetesinin çökertildiğini, suç örgütü ele başının yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini, 6 Milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konulduğunu belirtti.

26 Eylül 2023 Salı 08:23 - Güncelleme:
Suç örgütünün ele başı yakalandı! 6 Milyar TL'lik varlığa el konuldu
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde düzenlenen operasyonda tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüphelinin yakalandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"6 milyar lira değerinde gayrimenkule el konuldu. Organize suç örgütlerine karşı aralıksız mücadele etmeye kararlıyız. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehir eşkıyalarının tepelerine bineceğiz. Onlara göz açtırmayacağız. Halkımızın huzurunu kaçıranların her an enselerindeyiz."

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyona ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

- OPERASYONUN DETAYLARI

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığının takibi sonucunda tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet ele geçirildi, 6 milyar lira değerindeki gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu.

  • Bakan Yerlikaya
  • İnegöl terkinler
  • operasyon

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