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Suça karıştığı tespit edilen 283 Suriyeli sınır dışı edildi

Reyhanlı ilçesinde 6 ayda GBT kontrolü yapılan 60 bin 669 Suriyeliden, aranan ve suça karıştığı tespit edilen 283'ünün sınır dışı edildiği öğrenildi. Reyhanlı'da Interpol tarafından aranan 3 kişi yakalandı.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 6 ayda Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan 60 bin 669 Suriyeliden, aranan ve suça karıştığı tespit edilen 283'ünün sınır dışı edildiği öğrenildi.
 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Reyhanlı ilçesinde Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı mahalle, ev, iş yerleri ve cami önlerinde GBT kontrolü yapılıyor.
 
Güvenlik güçleri tarafından, farklı zamanlarda yapılan çalışamalar kapsamında 60 bin 669 Suriyelinin kimlik kontrolü yapıldı.
 
Sorgulamalarda aranan ve suça karıştığı tespit edilen 283 Suriyelinin sınır dışı edildiği belirtildi.
 
- 5 bin 848 düzensiz göçmen yakalandı
 
Reyhanlı'da yılın 6 ayında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 5 bin 848 düzensiz göçmen yakalandı.
 
Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, farklı zamanlarda gerçekleştirilen uygulamalar ve sınırdan geçişleri sırasında yakalanan 5 bin 848 düzensiz göçmen Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi.
 
Polis ekipleri, Antakya- Reyhanlı kara yolunda önemleri artırdı.
 
Güvenlik güçleri, kontrol noktasında araçları durdurarak, kimlik sorgulaması ve araçlarda arama yapıyor.
 
Kontrol gerçekleştirilen 19 bin 655 araçtan 636'sı trafikten men edildi. 
 
Uygulamalar aralıksız sürüyor.
 
- Interpol tarafından aranan 3 kişi yakalandı
 
Reyhanlı'da 6 aylık süreçte yapılan denetimlerde, Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan 3 kişi gözaltına alındı.
 
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçenin farklı noktalarında yapılan yol kontrollerinde yakalanan 3 kişinin, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen ve Interpol tarafından mavi bültenle aranan Fransız uyruklu F.M, C.P.R. ile kırmızı bültenle aranan Tacikistan uyruklu B.G. olduğu tespit edildi.
 
Üç kişi işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
 
- Uyuşturucu operasyonları
 
Öte yandan, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılın aynı döneminde düzenlenen operasyonlarda 5 kilogram eroin, 78 kilogram esrar, 22 bin 504 sentetik uyuşturucu, 3 kilogram metamfetamin, 116 bin 248 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi, gözaltına alınan 38 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

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