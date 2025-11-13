İSTANBUL 17°C / 8°C
13 Kasım 2025 Perşembe
Güncel

Suça sürüklenen çocuklar için komisyon kurulacak

TBMM'de, 'suç işleyen çocuklar' konusunun da ele alınacağı çocuklarla ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulacak.

13 Kasım 2025 Perşembe 17:04
Suça sürüklenen çocuklar için komisyon kurulacak
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kamuoyunun gündeminde yer alan suç işleyen çocuklar konusu TBMM gündemine gelecek.

AK Parti ve diğer siyasi partilerin TBMM Genel Kuruluna sunacağı ortak öneriyle, Anayasa'nın 41. maddesindeki düzenlemeler de dikkate alınarak, çocuğun üstün yararı gözetilerek "çocuklarla ilgili Meclis araştırma komisyonu" kurulması talep edilecek.

Genel Kurulda önerinin kabul edilmesinin ardından kurulması planlanan komisyonda, "suç işleyen çocuklar" konusu da ele alınacak.

Yasal düzenlemelerin ele alınacağı komisyonda, farklı kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları da dinlenecek, çocukların suç işlemesinin engellenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak, gerek görüldüğü halde bu süre bir ay daha uzatılabilecek. Öte yandan komisyon, Ankara dışında da çalışmalar yapabilecek.

