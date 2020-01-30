30.01.2020 11:38 - Güncelleme: 30.01.2020 11:38

Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Suçlu filmi, aksiyon ve dram sevenlerin dikkatini çekiyor. 2016 yılında izleyici ile beyaz perdede buluşan Suçlu filminin orijinal adı Criminal. Bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Suçlu filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Suçlu filmine dair tüm merak edilenleri sizler için derledik..

SUÇLU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tehlikeli bir bilgisayar korsanını takip etmekte olan CIA ajanı Bill Pope (Rya Reynolds),gizemli bir şekilde öldürülür...Korsanın yeriyle ilgili çok önemli bilgilere sahip ajanın bütün yetenekleri ve hafızası, deneysel bir yöntem aracılığıyla tehlikeli bir suçlu olan Jericho Stewart'a (Kevin Costner) aktarılır. Ancak ajanın özel anıları da işin içine girince Stewart'ın karakteri yavaş yavaş değişime uğramaya başlar.

SUÇLU OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ariel Vromen'in yönetmen koltuğunda oturduğu Suçlu filminin oyuncu kadrosunda Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot, Ryan Reynolds yer alıyor.