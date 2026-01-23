İSTANBUL 13°C / 8°C
  ''Suçlulara hukuki süreç uygulanmıyor'' yalanı... Manipülatif iddialara geçit verilmedi
Güncel

''Suçlulara hukuki süreç uygulanmıyor'' yalanı... Manipülatif iddialara geçit verilmedi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), Samsun, Çanakkale ve bazı illerde suça karışan ve gözaltına alınan kişiler hakkında gerekli hukuki süreçlerin uygulanmadığına dair iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

23 Ocak 2026 Cuma 17:40
''Suçlulara hukuki süreç uygulanmıyor'' yalanı... Manipülatif iddialara geçit verilmedi
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Samsun, Çanakkale ve bazı illerimizde suça karışan ve gözaltına alınan kişiler hakkında gerekli hukuki süreçlerin uygulanmadığına dair bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddialar asılsızdır. İlgili tüm kurumlar her konuya hassasiyetle yaklaşmakta, yasal yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli süreci yürütmektedir.

Bahsi geçen olaylardaki ana şüphelilerin tutukluluk halleri devam etmekte, adli işlemler sürdürülmektedir. Bu tür dezenformasyonları yapanlar ve yayanlar hakkında da gerekli adli süreçler başlatılmıştır. Kamu kurumlarını zan altında bırakmayı, vatandaş-devlet güvenini ve birlikteliğini sarsmayı, kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen dezenformasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

