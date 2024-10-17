Sucuk üretiminde geyik ve tavşan skandalı! Kaçak avcılardan tüyler ürperten hile

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Subaşı köyü Kütüklü tarla mevkisinde N.G, S.K, M.M, N.Ç. ve M.D'nin izinsiz av yaptığını tespit etti.

N.G, S.K'ye ait ikametlerde yapılan aramada, geyik kafası, dişleri, boynuzu, postu, 36 kilo 100 gram geyik eti, 14 kilo 400 gram geyik etinden yapılan sucuk, 14 kilo 930 gram tavşan eti, 2 av tüfeği ve 32 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.



Bu kişilere koruma altındaki hayvanları avlama suçundan 443 bin 426 lira idari para cezası uygulandı.