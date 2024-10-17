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Sucuk üretiminde geyik ve tavşan skandalı! Kaçak avcılardan tüyler ürperten hile

Kastamonu'nun Subaşı köyü Kütüklü tarla mevkiinde izinsiz av yaptıkları tespit edilen N.G., S.K., M.M., N.Ç. ve M.D. isimli şahısların avladıkları geyik ve tavşanlardan sucuk ürettiği ortaya çıktı. Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 15:16 - Güncelleme:
Sucuk üretiminde geyik ve tavşan skandalı! Kaçak avcılardan tüyler ürperten hile
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İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Subaşı köyü Kütüklü tarla mevkisinde N.G, S.K, M.M, N.Ç. ve M.D'nin izinsiz av yaptığını tespit etti.

N.G, S.K'ye ait ikametlerde yapılan aramada, geyik kafası, dişleri, boynuzu, postu, 36 kilo 100 gram geyik eti, 14 kilo 400 gram geyik etinden yapılan sucuk, 14 kilo 930 gram tavşan eti, 2 av tüfeği ve 32 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilere koruma altındaki hayvanları avlama suçundan 443 bin 426 lira idari para cezası uygulandı.

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