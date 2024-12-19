Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edilen bazı markaların sattığı sucuklarda domuz eti çıktı. Kıymadan bala, zeytinyağından kekiğe kadar birçok üründe sahtecilik tespit edildi. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

VATANDAŞA NELER YEDİRMİŞLER

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

İŞTE SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR;

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR;