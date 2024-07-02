İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2024 Salı / 26 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7082
  • EURO
    35,1276
  • ALTIN
    2448.73
  • BIST100
    10378
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suçunu itiraf etti! Çelik yelek giyip annesi ve üvey babasını katletti
Güncel

Suçunu itiraf etti! Çelik yelek giyip annesi ve üvey babasını katletti

Kütahya'da annesini ve üvey babasını öldüren şüpheli, emniyette verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Katilin, 'Evde tartıştıkları sırada çelik yeleği üzerime giyip anneme ve üvey babama pompalı tüfekle ateş ettim. Tüfeğin kartuşu bitince üvey babamı belimdeki tabancayla öldürdüm” dediği öğrenildi.

DHA2 Temmuz 2024 Salı 10:05 - Güncelleme:
Suçunu itiraf etti! Çelik yelek giyip annesi ve üvey babasını katletti
ABONE OL

Kütahya'da annesini öldüren üvey babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mert Furkan Şenol (19), geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Evde yapılan incelemede pompalı tüfek ve tabancanın yanı sıra çelik yelek bulundu. Polisin, sorguda çelik yeleği sorması üzerine annesi Sevgi Koçer ile üvey babası Ünal Koçer'i kendisinin öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Şenol, olay yerinde polise yalan söylediğini belirtti.

'ANNEME VE ÜVEY BABAMA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİM'

Mert Furkan Şenol'un polise verdiği ifadesinde hem pompalı tüfek hem de tabanca kullandığını belirterek, "Uzun süredir annem ve üvey babam beni evden atmak ve öldürmek üzerine tehdit ediyordu. Bende kendimi korumak için internetten tabanca ve çelik yelek sipariş edip aldım. Ayrıca annemin telefonunda üvey babamla birlikte müstehcen video ve fotoğrafları görünce çok rahatsız oldum. Evde tartıştıkları sırada çelik yeleği üzerime giyip anneme ve üvey babama pompalı tüfekle ateş ettim. Tüfeğin kartuşu bitince üvey babamı belimdeki tabancayla öldürdüm" dediği öğrenildi. Evde ele geçirilen silahlarda yapılan incelemesinde ise sadece katil zanlısı Mert Furkan Şenol'un parmak izleri tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.