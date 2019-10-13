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Suçüstü yakalandılar! Kaymakam ormanda gezerken fark etti

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Kaymakamı Fatih Ürkmezer, ormanlık alanda gezerken, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

  • DHA
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Karabük'ün Safranbolu ilçesi Kaymakamı Fatih Ürkmezer, ormanlık alanda gezerken, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Konarı Köyü civarında gezdiği sırada, 3 kişinin kazı yaptığını görünce yanlarına gitti. Şüphelileri kaçak kazı yaparken suçüstü yakalayan Ürkmezer, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve köy muhtarına bildirdi.

Kaymakam, jandarmaya şüphelilerle ilgili gerekli işlemlerin yapılması için savcılığa götürülmesi talimatını verdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince 3 kişi gözaltına alındı.

Ürkmezer olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihi dokusuyla ve doğal güzellikleriyle eşi bulunmayan ilçemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini korumak için gece gündüz çalışıyoruz.

Vatandaşlarımızdan da bu ve benzeri durumlarla karşılaştıklarında emniyet ve jandarma ekiplerine anında haber vererek gerekli duyarlılığı göstermelerini istiyoruz" dedi.

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