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Suçüstü yakalanmışlardı... Gabar petrolünü çalan hırsızlar tutuklandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) aktarma istasyonundan yükledikleri ham petrolü sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA13 Ağustos 2023 Pazar 19:27 - Güncelleme:
Suçüstü yakalanmışlardı... Gabar petrolünü çalan hırsızlar tutuklandı
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Ham petrol taşımacılığı yapan firmada çalışan M.A.D'nin kullandığı dolu tanker, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durdu.

İstasyonda durduğu TPAO tarafından GPS ile tespit edilen araç, takibe alındı.

İhbar üzerine jandarma ekiplerince durdurulan tankerde inceleme yapıldı. Tankerde ham petrol yerine su olduğu belirlendi.

Aktarma istasyonundan aldıkları ham petrolü sattıkları gerekçesiyle sürücü M.A.D. ile tankerde bulunan arkadaşı B.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

  • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
  • TPAO
  • tutuklama

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