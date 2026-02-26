İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8843
  • EURO
    51,8728
  • ALTIN
    7295.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sudan'da orduyla çatışan HDK'ya yaptırım

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Sudan'da sivillere yönelik ağır ihlallerde bulunduklarından şüphelenilen Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) bağlı 4 komutana yaptırım uygulanmasına karar verdi.

AA26 Şubat 2026 Perşembe 13:34 - Güncelleme:
Sudan'da orduyla çatışan HDK'ya yaptırım
ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023'ten bu yana Sudan ordusuyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri bünyesindeki 4 komutan, özellikle Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'deki faaliyetleri nedeniyle yaptırım listesine eklendi.

Buna göre, yaptırım uygulanan 4 komutan arasında HDK Komutan Yardımcısı Abdul Rahim Hamdan Dagalo ile Korgeneral Gedo Hamdan Ahmed yer alıyor.

Sudan'daki barış ve güvenliği tehdit eden eylemleri, sivillere yönelik ağır hak ihlalleri ve insani yardımların engellenmesi gibi gerekçelerle söz konusu kişiler hakkında seyahat yasağı uygulanması ve mal varlıklarının dondurulması kararı alındı.

BM destekli insan hakları uzmanlarının geçen hafta yayımladığı raporda, HDK'nin 18 ay süren kuşatmanın ardından Faşir'de kitlesel ölümler ve sivillere yönelik ağır ihlaller gerçekleştirdiği, Arap olmayan toplulukların "fiziksel olarak yok edilmesine yol açacak" koşullar oluşturduğu ifade edilmişti.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR VE HDK GÜÇLERİNİN İHLALLERİ

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.