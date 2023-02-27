İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2023 Pazartesi / 7 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8671
  • EURO
    19,9232
  • ALTIN
    1098.17
  • BIST100
    5058.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sudan'daki özel eğitim kurumları Türkiye'deki depremzedeler için bağış kampanyası başlattı
Güncel

Sudan'daki özel eğitim kurumları Türkiye'deki depremzedeler için bağış kampanyası başlattı

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Nahda Üniversitesinin öncülük ettiği özel üniversiteler, eğitim kurumları ve çeşitli dernekler, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma kapsamında 'Umut Penceresi' adlı bağış kampanyası başlattı.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 00:49 - Güncelleme:
Sudan'daki özel eğitim kurumları Türkiye'deki depremzedeler için bağış kampanyası başlattı
ABONE OL

Kampanyanın duyurulması amacıyla Nahda Üniversitesi'nde düzenlenen törene, Sosyal Kalkınma Bakanı Adem Bahit, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Nahda Üniversitesi Rektörü İman Beşir Nuruddaim, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler, "Kalplerimiz ve dualarımız sizinle, yalnız değilsiniz", "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Törende konuşan Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, "Bu zor günlerimizde Sudanlı kardeşlerimizin desteği, dayanışması bizi ayakta tuttu. Sudanlı kardeşlerimiz bizimle üzüldü bizimle ağladı. Büyükelçiliğimiz, acılarını paylaşmak isteyen Sudanlı kardeşlerimizle doldu taştı." dedi.

Sudan'ın Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibinin enkaz altından canlar kurtardığını, Sudan Sosyal Kalkınma Bakanlığının himayesinde başlatılan bağış ve yardım kampanyalarının birçok depremzedeye deva olduğunu belirten Çobanoğlu, "Poşetlerle büyükelçiliğimize para bağışlayanlar, ellerindeki yüzüklerini bize teklif eden Sudanlı kardeşlerimiz oldu. Bütün bu faaliyetler tabiki çok değerli. Bu zor anımızda yanımızda duran Sudanlı kardeşlerimizi asla unutmayacağız." diye konuştu.

Rektör Nuruddaim, AA muhabirine, "Bugün birçok yerel ve yabancı eğitim kurumunun çalışanları ve öğrencilerinin katkısıyla "Umut Penceresi" adlı girişimimizi başlattığımız büyük bir gün. Öğrencilerimiz, Müslüman toplumların zor zamanlarında birbirleriyle dayanışma ve beraberlik içerisinde olması gerektiği duygusundan hareketle içtenlikle bir girişime ön ayak oldular." ifadelerini kullandı.

Sudan Yükseköğretim Bakanlığı ve Sosyal Kalkınma Bakanlığının himayesindeki kampanyaya, üniversite çalışanları, akademisyenler ve öğrencilerin haricinde çeşitli üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarından ve iş insanlarından destek sözü aldıklarını aktaran Nuruddaim, hayır çarşıları, farkındalık programları gibi bir hafta sürecek çeşitli etkinliklerde toplanacak yardımların Sosyal Kalkınma Bakanlığı ve büyükelçilikler üzerinden depremzedelere ulaştırılacağını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.