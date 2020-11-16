16 Kasım 2020 Pazartesi 08:26 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 08:26

Sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Sudanlı Mayada Kamal, beyin tümörü teşhisi konulan ve acil ameliyata alınması gereken yeğeni için "Sanal Hastane" etiketiyle Sağlık Bakanlığı'ndan yardım talebinde bulundu. Mayada Kamal, twitter üzerinden yazdığı mesajında, "Merhaba, yeğenim 8 yaşında, Sudanlı, şu an Türkiye'de. Bugün MR'de beyninde tümör olduğuna ilişkin teşhis konuldu ve acil ameliyatla alınması lazım.. Bir devlet hastanesinde ücret karşılığında bize kabul edecek doktoru bulabilir miyim?" ifadelerini paylaştı.

'BİR SAAT ÖNCE ÇARESİZDİM'

Sağlık Bakanlığı, yardım talebinde bulunan Mayada Kamal'e kayıtsız kalmadı. Dakikalar içerisinde Kamal'a ulaşıldı. Sabah'ın haberine göre, Kamal Twitter'da bu kez, "Çok teşekkür ederim. Ülkemde böyle ilgiyi görmedik. İyi ki buraya tedavi için geldik. Bir saat önceye kadar çaresizdim. Şu an bir sürü kişi ve kurum konuya dahil oluyor. Allah bu ülkeye zeval vermesin. Bir kez daha Türkiye'ye minnettarım" diye yazdı.

Bakanlığın devreye girmesiyle birlikte, Mayada Kamal'ın yeğeninin muayenesi ve tedavisi beyin cerrahı hekimler tarafından gerçekleştirileceği öğrenildi.