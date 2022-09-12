Suez limanında çalıştığı gemiden kaybolan 24 yaşındaki mühendis Yiğit Acar 5 gündür kayıp

Gemi ve makine mühendisi olan 24 yaşındaki Yiğit Acar, Mısır'ın Suez Limanı'ndan hareket eden gemide, 4'üncü mühendis olarak çalışıyordu. 5 Eylül Pazartesi günü Mısır'dan sefere katılan Acar'ın, 7 Eylül Çarşamba 20.30 sıralarında kaybolduğu anlaşıldı. Gemi mürettebatı tüm gemiyi arasa da Acar'ı bulamadı. Acar'ın son olarak 7 Eylül saat 14.30'da gemide görüldüğü öğrenildi. 5 gündür kayıp olan genç mühendisi geminin gittiği rota üzerinde arama çalışmaları devam ediyor.

"HELİKOPTERLE ARANMASINI TALEP ETTİK"

Genç mühendisin amcası Füruzan Acar, "Yeğenim Yiğit Acar gemi ve makine mühendisliği yapıyor. Movers isimli şirkette 4'üncü mühendis olarak görev yapmaktadır. 5 Eylül Pazartesi günü sefere katılmak üzere Mısır'a gidiyor. Biz kendisinden 7 Eylül'den bu yana haber alamıyoruz. Şirkete müracaat ettiğimizde teyit ediyor kamarasında bulamadıklarını. Geminin geri döndüğünü ve aramanın denizde devam ettiğini belirttiler. Bugüne kadar herhangi bir sonuç elde edinilmedi. Oğlumla birlikte Mısır Başkonsolosluğu'na müracaat ettik. Nota verildiğini söylediler. Biz helikopterle aranmasını talep ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, devlet büyüklerimizden yardım talep ediyorum. Mısır'dan gemiye biniyor, Süveyş Kanalı'nı geçtikten sonra açık denizde kayboluyor. 7 Eylül'de kendisi arkadaşları tarafından yemekte görülüyor. Vardiya saati geldiğinde kamarasında bulunamayınca gemideki yetkililere haber veriliyor" dedi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Geminin bağlı olduğu Movers Denizcilik'ten konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İşletmemizde bulunan gemimizde 4. mühendis olarak 5 Eylül 2022 tarihinde Mısır'ın Suez limanında katılan Y.A. isimli kardeşimizin, 7 Eylül 2022 tarihinde saat 20.30'da kayıp olduğu, gemide yapılan bütün aramalara rağmen bulunamadığı, gemi kaptanımız tarafından bildirilmiştir. Bu haber üzerine süratle bir araya gelen acil durum ekibimiz, gemimize tüm gemi personelinin katılımı ile derhal geminin tamamının detaylı aranması talimatını vermiş ve ilgili personelimizin son görüldüğü saat olan 14.30 mevkine kadar aynı rota üzerinde geriye dönüş yaparak arama kurtarma faaliyetlerine ivedilikle başlanması istenmiştir. Aynı zamanda Ankara MRCC, Bayrak Devleti Liberya ve yetki sorumluluk sahasında olduğu için Mısır'ın resmî otoritelerine acil kodlu "mob" bildiriminde bulunulmuş, çevre gemilere de dsc vhf üzerinden mob uyarısı yapılarak bölgede dikkatli seyretmeleri ve arama faaliyetlerine destek olmaları istenmiştir.

Bu bağlamda son derece hızlı bir seklide bireysel ve uluslararası bir arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştır. SAR faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi gereği ve taleplerimiz üzerine, sürecin en başından bu yana bize büyük destek olan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara Ana Arama Kurtarma Merkezimiz ve T.C. Dışişleri Bakanlığımızın talebi üzerine Kahire büyükelçiliğimiz marifetiyle Mısır makamlarına nota verilerek arama kurtarma faaliyetlerine havadan da destek olunması talep edilmiştir. Bu kapsamda, yerel arama kurtarma faaliyetleri halen sürdürülmekte olup, kayıp personelimizin bir an önce bulunmasına olan inanç ve umudumuzu korumaktayız. Y.A. kardeşimiz için sizlerin de dualarınızı eksik etmeyeceğinizi umarak, ortaya konan bu büyük çaba sonucunda iyi haberler almayı ümit ediyoruz. Ayrıca kayıp personelimizin, kardeşimizin değerli ailesi ile de yakın temas ve irtibatta kalarak kendilerini gelişmelerden sürekli haberdar ediyoruz." denildi.