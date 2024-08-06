Suikast timine üssü açtılar! FETÖ'cülerin telsiz konuşmaları 7 yıl sonra deşifre edildi

FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden geçen 7 yılın ardından 15 Temmuz ihanetinin yeni ses kayıtları çıktı.

İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Astsubay Faruk Ateş ile Astsubay Üstçavuş Hüseyin Selim arasında geçen telsiz konuşmaları çözüldü. "Abi izliyor musun haberleri?" diye soran subayın 'izliyorum' dediği, "Ne güzel değil mi?" sorusuna 'mükemmel' karşılığı ortaya çıktı.

HAİNLERE YARDIM ETTİLER

İki uçuş kulesinde görevli astsubayların, girişimine engel olmak yerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikasta giden time yardım ettiği öğrenildi. İki astsubay hakkında, darbe girişiminden 7 yıl sonra iddianame hazırlandı. Soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nun koordinesinde yürütüldü.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

İddianamede yer alan bilgilere göre astsubaylar, hava üssünü uçuşa kapatmayarak suikast timinin kullanmasına izin verdi. Ayrıca üyelerinin kullandığı hava araçlarına nakil yapılmasını sağladı. Savcılık, astsubaylar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İki sanığın, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamaları devam ediyor.

KOD ADLARI BELLİ OLDU

BİLİŞİM uzmanları, hava üssündeki telsiz ve telefon konuşmalarını inceledikleri sırada bir de sürpriz ses kaydına ulaştı. Erdoğan'a suikasta giden time komutanlık yapan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile eski binbaşı Şükrü Seymen'e ait kayıtlar da ortaya çıktı.

Suikast girişimini yöneten iki ismin, 'Kartal 1' ve 'kurt', takma kod isimlerini kullandıkları, timleri bu komutlarla yönettikleri tespit edildi. Sönmezateş ile Seymen de bu suçtaki yargılamaları sonrasında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

