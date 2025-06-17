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Sulama kanalı can aldı: İkinci cansız bedene ulaşıldı

Şanlıurfa Haliliye'de sulama kanalına giren iki kişiden kayıp olan 12 yaşındaki çocuğun da cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AA17 Haziran 2025 Salı 09:15 - Güncelleme:
Sulama kanalı can aldı: İkinci cansız bedene ulaşıldı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan ikinci kişinin de cesedine ulaşıldı.

Şeyhçoban Mahallesi civarında 14 Haziran'da sulama kanalına giren Bünyamin Çiçek (12) ile Abdullah Ömsal (25) akıntıya kapıldı. Ekipler, dün Abdullah Ömsal'ın cesedine ulaşmasının ardından Bünyamin Çiçek'i arama faaliyetlerine devam etti.

Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Bünyamin Çiçek'in cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 2 kilometre uzağında buldu.

Çiçek'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Şeyhçoban Mahallesi civarında 14 Haziran'da sulama kanalına giren Bünyamin Çiçek (12) ile Abdullah Ömsal (25) akıntıya kapılmış, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, ŞUAK ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan aramalarda dün Abdullah Ömsal'ın cesedi bulunmuştu.

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