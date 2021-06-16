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Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedine ulaşıldı. Gencin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

AA16 Haziran 2021 Çarşamba 16:32 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 16:32
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Akıncılar Mahallesi yakınındaki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren Musa Hacı Boncuk (16) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi akıntıya kapıldı.

Boncuk, suda sürüklenerek kayboldu, diğeri kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri kanalda arama çalışması başlattı.

Dalgıç polislerin çalışmasıyla Boncuk'un cenazesi sulama kanalına girdiği yerin yakınlarında ulaşıldı.

Gencin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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