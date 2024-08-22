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Güncel

Sulama kanalında akıntıya kapılarak boğulan kardeşlerden ikincisinin cesedi de bulundu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan yabancı uyruklu ikinci kardeşin de cesedine ekipler tarafından ulaşıldı.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 10:26 - Güncelleme:
Sulama kanalında akıntıya kapılarak boğulan kardeşlerden ikincisinin cesedi de bulundu
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Büyüktürbe Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf (12) ile ağabeyi İsa Hamadi'nin (16) akıntıya kapılması sonucu ekiplerce başlatılan çalışmalarda dün İsa Hamadi'nin cesedinin bulunmasının ardından Yusuf Hamadi'yi arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Çalışmalarını sürdüren dalgıç ekipler, Yusuf Hamadi'nin cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 10 kilometre uzağında buldu.

Büyüktürbe Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf (12) ile ağabeyi İsa Hamadi (16) akıntıya kapılmış, olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edilmiş, yapılan aramalarda dün İsa Hamadi'nin cesedi bulunmuştu.

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