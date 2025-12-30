Sulama kanalında iki can gitmişti: Mahkemeden karar çıktı

Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.S. ile tarafların avukatları ve yakınları katıldı.

Havuzda hayatını kaybeden Murat ve Erkan Aktaş'ın ağabeyi Adem Aktaş, sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Sanık E.S. ise olaydan üzüntü duyduğunu dile getirerek, "Kendi arazimde sulama yapmak için bu olay başımıza geldi. Keşke olmasaydı. Kamuya açık bir yer değil. İş güvenliği tedbirlerini yeni alıyorduk. Havuzu bir gün öncesinden doldurmuştuk." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığa "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.

- OLAY

Atça Mahallesi'nde 29 Ağustos 2024'te 5 yaşındaki A.A, yaklaşık 4 metre derinliğindeki sulama havuzuna düşmüştü.

A.A'nın havuza düştüğünü gören baba Adem Aktaş ile çocuğun amcaları Murat Aktaş (26) ve Erkan Aktaş (33) sulama havuzuna girmişti. Aile bireylerinin havuzdan çıkamamaları üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Ekiplerin yardımıyla havuzdan çıkarılan 4 kişi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, müdahaleye rağmen Murat Aktaş ve Erkan Aktaş hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan havuz sahibi E.S. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. E.S hakkında hazırlanan iddianamede "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

