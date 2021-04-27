İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2021 Salı / 15 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2309
  • EURO
    9,944
  • ALTIN
    471.314
  • BIST100
    1391.49
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sulama kanalında kaybolan 2 çocuğun cesedine ulaşıldı
Güncel

Sulama kanalında kaybolan 2 çocuğun cesedine ulaşıldı

Osmaniye'de dün sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan 2 kardeşin cesedi bulundu. Kanaldan çıkarılan kardeşlerin cesetleri, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA27 Nisan 2021 Salı 11:58 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 11:58
ABONE OL

Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalında dün akıntıya kapılarak kaybolan Narin (15) ve Remziye Büyükçay'ı (9) bulmak için başlatılan arama çalışmaları kapsamında kanala verilen su kesildi.

İki çocuğun cesedi, vatandaşlar tarafından kanala düştükleri yerin yaklaşık 900 metre uzağında bulundu.

Kanaldan çıkarılan kardeşlerin cesetleri, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında dün oynayan 4 çocuktan biri, ayağının kayması sonucu suya düşmüştü. Kurtarma amacıyla suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapılmıştı. Çevredekiler, Saadet (10) ve Şükran Karataş (9) kardeşleri sudan çıkarmış, Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) ise kaybolmuştu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Saadet Karataş kurtarılamamış, Şükran Karataş'ın ise tedavisi sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.