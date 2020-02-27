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Sulama kanalındaki araç, polisi alarma geçirdi

ADANA'da sulama kanalında bir araç olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, takla atarak DSİ'ye ait sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücü Serkan T.'nin bir arkadaşının yardımıyla sudan çıktığını ve üşüdüğü için de evine gittiğini belirledi.

DHA27 Şubat 2020 Perşembe07:24 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 07:24

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Irmakbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, sulama kanalında bir araç olduğu ihbar etti. Bunun üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sulama kanalının içindeki hafif ticari aracı bulan ekipler, bir kısmı suyun üzerinde kalan araca fenerle ışık tutup, içerisinde kimsenin olup olmadığına baktı. Aracın boş olduğunu belirleyen ekipler, bu kez sürücüyü araştırmaya başladı. Yapılan araştırmalar sonucu adının Serkan T. olduğu öğrenilen sürücünün, bir arkadaşının yardımıyla araçtan çıktığı öğrenildi. Sürücünün elbiselerinin ıslak olduğu ve üşüdüğü için eve gittiği belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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