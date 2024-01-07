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Sular durulmuyor! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nde istifa depremi

Muhalefet partilerinin seçim hezimetinden sonra hem kendi aralarında hem de parti içindeki kavgaları sürüyor. İYİ Parti ve DEVA Partisi'nde peş peşe istifalar yaşandı.

7 Ocak 2024 Pazar 07:33 - Güncelleme:
Sular durulmuyor! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nde istifa depremi
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'Altılı Masa' diyerek millete umut pazarlayan muhalefet partilerinin genel seçim hezimetinden sonra hem kendi aralarında hem de parti içindeki kavgaları bitmek bilmiyor.

İYİ Parti'yi bir oraya bir buraya sallayan Meral Akşener ne yaparsa yapsın çöküşü bir türlü engelleyemiyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da giderek tabela partisine dönmenin önünü alamıyor.

İşte iki partide yaşanan son istifalar:

İzmir'de Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İYİ Parti'yi temsil eden Grup Başkanvekili Kemal Sevinç'in partisinden ve görevlerinden istifa etmesinin yankıları sürerken bir istifa haberi de Konak'tan geldi.

İP Konak Belediye Meclis Üyesi Dr. Burcu Bostancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden "gördüğü lüzum üzerine" partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Şanlıurfa DEVA Partisi'ndeki istifa dalgası da sürüyor. İl başkanlığı yönetiminin değişmesinin ardından, Haliliye İlçe Başkanı Feyyaz Ekici ve Akçakale İlçe Başkanı Abdullah Nogay da peş peşe istifa etti.

Feyyaz Ekici yaptığı açıklamada, "Siyasi etiğin ve erdemin olmadığı bir yerde siyaset yapmanın anlamsız olduğunu" belirtirken, Abdullah Nogay ise Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz'e yapılan haksızlığın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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