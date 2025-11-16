İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2025 Pazar / 26 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Şule Çet cinayeti zanlısı salındı'' iddiasına yalanlama
Güncel

''Şule Çet cinayeti zanlısı salındı'' iddiasına yalanlama

2018'de katledilen Şule Çet'in katil zanlısının serbest bırakıldığı yönündeki haberlere Adalet Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Söz konusu katil zanlısının halen cezaevinde bulunduğu bildirildi.

HABER MERKEZİ16 Kasım 2025 Pazar 18:45 - Güncelleme:
''Şule Çet cinayeti zanlısı salındı'' iddiasına yalanlama
ABONE OL
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

29.05.2018 tarihinde Şule Çet'in ölümüne neden olan olayla ilgili olarak Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen yargılama sonucu,

Çağatay Aksu hakkında; kasten öldürme suçundan müebbet hapis; cinsel saldırı suçundan 10 yıl; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir.

Bu kişi halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadır.

Olayın diğer hükümlüsü Berk Akand hakkında; kasten öldürmeye yardım etmek suçundan 12 yıl 6 ay; cinsel saldırıya yardım etmek suçundan 5 yıl; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiştir.

İstinaf ve Yargıtay incelemeleri sonucunda tüm mahkumiyet hükümleri onaylanmıştır.

Berk Akand adlı hükümlünün cezası, tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, adı geçen hükümlü 05.06.2025 tarihinde infaz yasası ve ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiş olup, cezasının infazı devam etmektedir. Bu kişi tahliye edilmemiştir.

Ayrıca, adı geçen hükümlünün açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemdeki izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulanarak; hükümlünün açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılmış ve kapalı ceza infaz kurumuna nakli gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu kişi tahliye edilmediği halde tahliye edildiğine dair haber ve paylaşımlar yapanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatılmıştır.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.