Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada ikinci duruşma

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da şikayetçi olarak duruşmada hazır bulundu.

Ayrıca duruşmayı, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda kişi de takip etti.

Yoğun katılımdan dolayı duruşmaya yaklaşık bir saat geç başlanırken, izleyicilerin bir kısmı mahkeme salonuna alınmadı.

Duruşmaya, katılan avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediliyor.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıklar hakkında "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.