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Şule Çet'in telefonunun şifresi çözülemedi

ANKARA'da, geçen yıl 28 Mayıs'ta şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Şule Çet´in, Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne gönderilen cep telefonunun şifresi çözülemedi.

  • DHA
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Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, geçen yıl 28 Mayıs'ta saat 03.50'de plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili, Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılandıkları Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Şule Çet'in cep telefonunun, şifresinin çözülüp, imajının alınması için Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Adli Bilişim Büro Amirliği'ne gönderilmesi kararlaştırıldı.
 
 
'İMAJ ALMA İŞLEMİ YAPILAMAMIŞTIR'
 
Siber Suçlardan, telefonun incelenmesiyle ilgili mahkemeye, telefonun şifresinin çözülememesi nedeniyle imajının alınamadığı yönünde yazı geldi. Mahkeme dosyasına giren evrakta, "Kasasında ve ekranında deformeler bulunan cep telefonunun imaj alma işlemine cihazın kullanıcı kilidinin bulunması ve parolanın bilinmemesi nedeniyle başlanılamamış, bu durumda kullanılan diğer yöntemler olan Jtag ve Chip-Off yöntemlerini cihazın desteklememesi ve ekran kilidinin kaldırılmadan imajının alınmasının mümkün olmaması sebebiyle herhangi bir işlem yapılamamıştır. Cep telefonunda bantlı vaziyette bulunan sim kartın Pink/Punk kilidinin aktif olması ve belirtilen Pink ve Punk kodu bilinememesi sebebiyle imaj alma işlemi yapılamamıştır" denildi.
 
Çet'in telefonu, olaydan sonra savcılık tarafından incelenmemiş ve eşyalarıyla birlikte ailesine teslim edilmişti. Telefon daha sonra Çet ailesinin avukatları tarafından mahkemeye teslim edilmişti.
 
 
PSİKOLOJİSİNİN BOZUK OLDUĞU YÖNÜNDE KANIT YOK
 
Mahkemenin, sanık avukatlarının talebi üzerine istediği Şule Çet´in psikolojik durumunu gösterecek hastane kayıtları da dosyaya girdi. Kayıtlarda Çet´in psikolojinin bozuk olduğunu ispatlayacak herhangi bir kayıt bulunmadığı belirtildi.
 
 
Öte yandan mahkemenin sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand´ın, olay sonrası plazanın asansöründe ve girişinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleriyle ilgili dudak okuma yapabilecek bir uzman talebine, henüz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzmanın olup olmadığı yönünde bir cevabın gelmediği belirtildi.

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