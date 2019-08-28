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Şule Yüksel Şenler kimdir? Şule Yüksel Şenler vefat etti!

Şule Yüksel Şenler vefat etti. Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Şule Yüksel Şenler kimdir? sorusunun yanıtı da merak edilmeye başlandı. Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesinde yaşamını yitirdi. Şenler'in, cenaze törenine ilişkin bilginin daha sonra paylaşılacağı belirtildi. Usta kalem Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu. Şule Yüksel Şenler hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Şule Yüksel Şenler vefat etti. Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, 81 yaşında hayata gözlerini kapadı. Bu haberlerin gündeme gelmesi ile birlikte Şule Yüksel Şenler kimdir? sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Usta kalem Şule Yüksel Şenler , başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu. Şule Yüksel Şenler'in hayatı hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik... 
 
ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?
Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri'de doğdu. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanmıştır.
 
Aslen Kıbrıslıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini yaratmasına yol açtı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Onu taklit eden genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı.
 
Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı.
 
Başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olan, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla 1960 ve 1970'li yıllara damgasını vuran Şenler'in hayatı, ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Demet Tezcan tarafından kaleme alındı.
 
Huzur Sokağı romanıyla tüm zamanların en çok okunan yazarları arasında yer alan Şenler'in hayatını konu alan kitabın ilk baskısı 2006'da yayınlandı.
 
ŞULE YÜKSEL ŞENLER'İN ESERLERİ
Gençliğin Izdırabı
Hidayet
Bize Ne Oldu
İslam'da ve Günümüzde Kadın
Duyuşlar
Her Şey İslam için
Uygarlığın Gözyaşları
Huzur Sokağı
Kız ve Çiçek
Sağ El
Bir Bilinçli Öğretmen
Yılanla Tilki
 

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