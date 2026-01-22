Süleyman Şah Türbesi'nin durumu! MSB: Gereken yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son bir hafta içerisinde 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirten Tuğamiral Aktürk, kalıcı güvenliğin tesis edilmesi amacıyla sınırlarda ve sınır ötesinde mayın, el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Son bir haftada 5 kilometre uzunluğunda tünelin imha edildiğini aktaran Aktürk, "Kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca son bir haftada imha edilen 5 kilometre tünelle birlikte Münbiç'te tespit edilen tünel hatlarının yüzde 93'ü (450 km) başarıyla imha edilmiş, böylece Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 752 (Tel Rıfat 302/Menbic 450) kilometre olmuştur" ifadelerini kullandı.

ZEYTİN DALI HAREKÂTI

Zorlu iklim ve arazi şartlarında tesis edilen kademeli güvenlik sistemi ile uluslararası standartlarda korunan hudutlarda yürütülen faaliyetlere de değinen Aktürk, "Hafta boyunca 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 124 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 346 olmuş, engellenen bin 976 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 3 bin 528'e ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

Aktürk, ülkenin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak, hudutların ve bölge halkının güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'nın 8'inci yıl dönümü olduğunu da hatırlatarak, aziz şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, kahraman gazilere sağlık ve esenlik dilediklerini ifade etti.

KARA OCAK ŞEHİTLERİ ANILDI

20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da yaşanan ve "Kara Ocak" olarak anılan katliamda şehit edilenlerin de anıldığını belirten Aktürk, Türkiye'nin "tek millet, iki devlet" anlayışıyla Azerbaycanlı kardeşleriyle bir ve beraber olmaya devam edeceğini vurguladı.

ULUSLARARASI GÖREV VE TEZKERELER

NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlaması kapsamında görev yapan Türk birliğinin 1 Ekim 2025'te başladığı görevini İtalya'ya devrettiğini aktaran Aktürk, birliğin geri intikalinin 18 Ocak'ta tamamlandığını bildirdi. Bu kapsamda Türkiye, İtalya ve Çokuluslu Tabur tarafından dönüşümlü olarak icra edilen görev kuvvetlerinin harekât alanında görevlendirilmesi uygulamasının sona erdiğini ifade eden Aktürk, taburun bir sonraki görevini Kosova'ya gitmeden Türkiye'de icra edeceğini kaydetti. Aktürk ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 20 Ocak'ta yapılan oylama ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu ve terörizmle mücadele kapsamındaki görev süresinin 10 Şubat 2026'dan itibaren 1 yıl uzatılmasına ilişkin tezkerenin kabul edildiğini söyledi. Aktürk, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu bünyesinde oluşturulan "Sınır Güvenliği Müşterek Teknik Koordinasyon" ekibinin 26-31 Ocak tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edeceğini de bildirdi.

Gazze Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesi, Gazze Şeridi'nin idaresini üstlenecek Filistinli Teknokrat Komitenin kurulması ve barış mekanizmalarının tesisine yönelik çabaların memnuniyet verici olduğunu belirten Aktürk, "Gazze'de kalıcı barışın tesisi ve bölgede istikrarın temini için İsrail'in tüm bu çabalara ve anlaşmalara uygun hareket etmesi, ateşkes ihlallerinden vazgeçmesi, insani yardımları sekteye uğratmaması ve uluslararası toplumun ise bunun takipçisi olması gerekliliği önemini korumaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN GÜLER'İN TEMASLARI

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 16 Ocak'ta ABD'nin Ankara Büyükelçisi'ni kabul ettiğini, 17 Ocak'ta ise komuta kademesiyle birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığında icra edilen yıllık değerlendirme toplantısına katıldığını aktardı. 19 Ocak'ta Özbekistan Savunma Bakanı ile bir araya gelen Bakan Güler'in "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü" ile "2026 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı"nı imzaladığını belirten Aktürk, 20 Ocak'ta ABD Savaş Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini kaydetti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın 21-22 Ocak'ta Belçika'da düzenlenen NATO Askerî Komite Toplantısı'na katıldığını ifade eden Aktürk, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ise Typhoon uçağı tedariği kapsamında İngiltere ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanları ile Katar'da üçlü görüşme yaptığını bildirdi.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin Doha'da düzenlenen DIMDEX 2026 ile ABD'de gerçekleştirilen Shot Show 2026 fuarlarına katıldığını belirten Aktürk, şirketin Katar merkezli Barzan Holding ile imzaladığı mutabakat zaptı kapsamında TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin ilk ihracat başarısına ulaştığını söyledi. ASFAT AŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında BADR korvetinin deniz kabul testlerinin 19 Ocak'ta Karaçi'de başladığını aktaran Aktürk, aynı gün AKHİSAR ve KOÇHİSAR açık deniz karakol gemilerinin Marmara Denizi'nde test seyrine çıktığını kaydetti. Aktürk, 2026 yılı bedelli askerlik hizmetine ilişkin de şu ifadelere yer verdi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları bugün (22 Ocak) itibarıyla açıklanmıştır. Sonuçlar e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecektir."

SURİYE'DE TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki güvenlik gelişmeleri, hudut hattında yaşanan olaylar ve uluslararası askerî temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlığın açıklamasında, Suriye hükümetinin Halep'ten başlayarak diğer bölgelere uzanan bir hatta terörle mücadele operasyonları icra ettiği belirtildi. Operasyonların amacının kamu düzenini tesis etmek ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak olduğu vurgulandı. Bu kapsamda SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyon sürecini başlatmasının Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemde olduğu ifade edildi. Açıklamada, Türkiye'nin "tek devlet, tek ordu" ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına desteğini sürdüreceği kaydedildi.

"BAYRAĞIMIZA YÖNELİK SALDIRI, MİLLETİMİZİN HASSASİYETLERİNİ HEDEF ALAN ORGANİZE BİR PROVOKASYONDUR"

Bakanlık, Nusaybin hudut hattında Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Nusaybin'de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provokasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatılmıştır."

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANININ KATAR ZİYARETİ

Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanının 18-19 Ocak tarihlerinde Katar'a ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. Typhoon uçaklarının tedarik sürecinin ele alındığı görüşmelerin Katar Hava Kuvvetleri Komutanının ev sahipliğinde ve Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanının katılımıyla üçlü formatta yapıldığı aktarıldı. Toplantıda uçakların tedariki öncesindeki eğitim süreçleri ile atılması gereken diğer adımların ele alındığı, görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği bildirildi.

"SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ'NE İLİŞKİN GEREKLİ ADIMLARIN ATILACAK"

Suriye'de devam eden gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, "Sahada uygun koşulların oluşması durumunda Süleyman Şah Türbesi'ne ilişkin gerekli adımlar atılacak" ifadelerine yer verildi.

DEAŞ KAMPLARI VE HAPİSHANELER

Açıklamada, Suriye'de DEAŞ teröristlerinin bulunduğu hapishane ve kamplara ilişkin olarak Suriye makamlarının Türkiye'den resmi bir talebinin bulunmadığı bildirildi.