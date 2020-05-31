Süleyman Soylu'nun yazdığı 'İla cehenneme zümera' ne demek? İşte 'İla cehenneme zümera' ayetinin Türkçe meali ve anlamı

31 Mayıs 2020 Pazar 17:47 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 17:47

'İla cehenneme zümera' ne demek? Bitlis'te, geçen sene Temmuz ayında PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit olmuştu. Şehit olan Binbaşı Zafer Akkuş'un intikamı bugün alındı. Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un faili etkisiz hale getirildi. Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, anlamlı bir tweet atarak 'Kanın yerde kalmadı... Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ Bu gece Bitlis’te arkadaşların Kendal kod Veysel Altun’u… ila cehenneme zümera' sözlerine yer verdi. Süleyman Soylu'nun yazdığı bu açıklama sonrası 'ila cehenneme zümera' demek sorusu ve 'İla cehenneme zümera' ayetinin Türkçe meali ve anlamı araştırılmaya başlandı. Kuran'ı Kerim'de Zümer Suresi 71. ayette geçen 'ila cehenneme zümera' kelimelerinin anlamı merak edildi. ne demek? İşte İşte 'İla cehenneme zümera' ayetinin Türkçe meali ve anlamı

İLA CEHENNEME ZÜMERA NE DEMEK?

“İla Cehennemüzzümera” şeklindedir ve Zümer suresinde geçer. Yani bu ifade “Yolu cehenneme kadar varanlar” için kullanılır. Bu da Türkçe’ye “Cehenneme kadar yolunuz var” şeklinde geçmiştir.

ZÜMER SURESİ - 71 AYET İLA CEHENNEME ZÜMERA TÜRKÇE MEALİ (ANLAMI)

Gerçekleri inkâr etmiş olanlar gruplar halinde cehenneme sevkedilecek; nihayet oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak; bekçileri onlara, "İçinizden, size rabbinizin âyetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi?" diye soracak; onlar da "Evet geldi" diyecekler. Ama inkârcılar için artık azap hükmü kesinleşmiştir.

BAKAN SOYLU: KANIN YERDE KALMADI

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kanın yerde kalmadı...

Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ

Bu gece Bitlis’te arkadaşların Kendal kod Veysel Altun’u… ila cehenneme zümera

NE OLMUŞTU?

Temmuz 2019'da Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit olmuştu.

Bitlis'te terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İç güvenlik operasyonları kapsamında;

Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer aldığı tespit edildi.

Gri listede yer alan teröristlerden birinin;

Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı (Yarbay Rütbesi alan) Zafer Akkuş’un şehit edildiği saldırının faillerinden Kendal kod adlı Veysel Altun olduğu, diğerinin ise Şoreş Tatvan kod adlı Adem Çelebi olduğu belirlendi.

Teröristlerle birlikte, 1 adet M16 marka tüfek, 1 adet kalaşnikov marka tüfek, 4 adet el bombası ele geçirildi.