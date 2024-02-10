Sultan 2. Abdülhamid Han vefatının 106. yılında dualarla anıldı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Fatih Çemberlitaş'taki Sultan 2. Abdülhamid Han'ın türbesinde düzenlenen anma törenine, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Abdülhamid Han'ın kabri başında dua edildi.

Programda bir konuşma yapan Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu olan, Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği Başkanı Orhan Osmanoğlu, Abdülhamid'in Filistin siyasetinin bir rehber niteliğinde olduğunu söyledi.

Osmanoğlu, Abdülhamid Han'ın tahtta olduğu yıllarda Kudüs, Medine ve Mekke'yi muhafaza ettiğini dile getirdi.

Abdülhamid Han'ın bilhassa Filistin davası üzerinde durduğunu ve bu meseleye her zaman "kendi davamdır" diyerek sahip çıktığını aktaran Osmanoğlu, "Öğreneceğimiz çok şey var. Bakın 106 sene geçti. Bugün hala hatimler indiriliyor, dualar ediliyor. Biliyorsunuz arada bir çıkıp birileri iftiralar atıyor, ithamlarda bulunuyor ama yine hatırlanıyor. Yine sevenler tarafından dualar ediliyor. Sultan Abdülhamid'i tanımamız lazım, siyasetini bilmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Sultan Abdülhamid Han'ın torunu olduğu için gurur duyduğunu belirten Osmanoğlu, "Hem gurur duyuyoruz hem de sorumluluk var. Bu sorumluluk bizim için çok önemli. Taşıdığımız bir mesuliyet var. Bundan dolayı biz de dedelerimizin yolundan bir şeyler yapmak istiyoruz, yapmaya da uğraşıyoruz. Şu anda 'Gazze için nöbetteyiz.' diye bir sloganımız var. Derneğimiz, Allah'a bin şükür olsun bir hayır derneği. Dedelerimizin yolunda devamlı çalışıyoruz." diye konuştu.

Programın ardından katılımcılara lokma tatlısı ikram edildi.