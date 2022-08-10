Sultan Abdülhamid Han'ın cep saati, 1 dolardan başlayan açık artırma ile satışta

Arthill Müzecilik'ten yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos'tan itibaren teklif verilmeye başlanan müzayede, "www.arthill.com.tr" adresi üzerinden 14 Ağustos'ta saat 15.00'da çevrim içi olarak canlı açık artırma ile gerçekleştirilecek.

Müzayede koleksiyonunda Osmanlı Sultanları ile sarayın yüksek erkanına ait 200 eser yer alıyor. Koleksiyon teklif usulü, 1 dolar başlangıç fiyatı ile satışa çıkarılıyor.

Müzayedenin öne çıkan en önemli eserleri arasında Sultan Abdülhamid Han'a ait altın murassa cep saati yer alıyor. 1 dolardan satışa çıkarılan saatin şu an değeri 55 bin dolara yükseldi.

Ayrıca müzayede de Sultan Abdülhamid Han'ın halifeliğinde yapılmış Kabe kuşağı, Sultan Abdülhamid'in emri ile Hıdiv Abbas Hilmi Paşa'nın yaptırdığı Kabe puşidesi, Sultan Mehmet Reşad'ın altın murassa sigara tabakası, Şeker Ahmet Paşa'nın saray için yaptığı başyapıt tablosu, Hoca Ali Rıza'nın peyzajı, Fausto Zonaro'nun bir İstanbul tablosu, Şeyh Hamdullah'ın murakkası da bulunuyor.

Sultan Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan, Enver Paşa, Enver Paşa'nın annesi Aişe Pervin Hanım, Sadrazam Damat Ferid Paşa, Abbas Hilmi Paşa, Mehmet Ali Paşa, Mehmet Nazif Efendi, Mehmed Cemil Paşa, Necmettin Molla Kocataş ile eski İsveç Başbakanı Karl Staaff'a ait eşyaların yanı sıra Bonapart Hanedanlığına ait eserler de müzayede de satışta.