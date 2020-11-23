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Sultan Alparslan Külliyesi kubbesine Türk ve Azerbaycan Bayrağı asıldı

Kars'ta yapımı devam eden Sultan Alparslan Külliyesi'nin kubbesine çalışan işçiler tarafından Türk ve Azerbaycan Bayrağı asıldı.

IHA23 Kasım 2020 Pazartesi 14:14 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 14:14
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Temeli 1 Haziran 2018 yılında dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından atılan Sultan Alparslan Külliyesi’nin ana kubbesinin demirleri bağlandı. İnşaat çalışanları kubbenin üzerine Türk ve Azerbaycan Bayrağı açarak Azerbaycan’a destek verdi.

Tamamlandığında kentin çok önemli sorunlarından bir tanesi olan kapalı otopark sorununu da çözecek olan Sultan Alparslan Külliyesi inşaatı soğuk havaya rağmen devam ediyor.

Zaman zaman işçilerin ateş yakarak ısındığı çalışmalara ara verilmeden önce ana kubbenin tamamlanması için yoğun çaba sarf edildi. Adeta çalışanların seferber edildiği külliyenin ana kubbesinin demirleri bağlandı. Demirleri bağlanan kubbeye beton atılması beklenirken, külliye çalışanları Azerbaycan’ın yanında olduklarına vurgu yaparak külliyenin üzerine Türk ve Azerbaycan Bayrağını astı. İşçilerin bayrak asmasına vatandaşlarda alkışlarla destek verdi.

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