İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2023 Çarşamba / 29 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,402
  • EURO
    21,298
  • ALTIN
    1243.65
  • BIST100
    5061.22
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Sultanahmet Camii tekrar ibadete açılacak

2018 yılından beri restorasyonu süren Sultanahmet Camii, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Cuma namazı ile yeniden ibadete açılacak.

AA19 Nisan 2023 Çarşamba 19:46 - Güncelleme:
Sultanahmet Camii tekrar ibadete açılacak
ABONE OL

Cami, 21 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cemaat ile buluşacak.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, hazırlıkları devam eden caminin restorasyon sürecini AA muhabirine anlattı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyonu devam eden camileri ilkesel olarak ibadete ve ziyarete kapatmadığını söyleyen Çelebi, "Sultanahmet Camii'nde de 5 yıl boyunca sadece 5 ay kadar kapalı kalma durumu oldu. Bunun sebebi de camiinin içerisine kurulan ve sonra sökülen çelik platformdan dolayı. Onun dışındaki zamanda, sınırlı kapasite de olsa hizmet vermeye devam edildi." dedi.

Çelebi, restorasyon süreçlerinde öncelikli olarak yapıların güvenliği ile statiğine baktıklarını aktararak, "Sultanahmet Camii'nin yarınlara ulaştırılması ve deprem güvenliği açısından beton duvarların bütün kontrollerini, zemin etütlerini ve minarenin statik kontrollerini yaptık. 3 minaremizde bir sıkıntı tespit edildi. Hızlı bir şekilde onaylı kurul projelerini alarak, bu minarelerin taşları tek tek sökülüp uygun bakım ve onarımları yapıldı. Tekrar aynı şekilde uygun yöntemle minare kurum işlemleri tamamlandı." diye konuştu.

İç mekan çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini vurgulayan Çelebi, şöyle devam etti:

"1200 metrekarelik bu alanı önce çelik ayaklarla, çelik profillerle kapattık. Daha sonra bunun üstündeki çalışmalarımız, kubbede kalem işleri, altın varak işlemleri, taş temizliği, pencerelerdeki detaylar, çimentodan arındırma işlemleri şeklinde devam etti. Cami içerisinde tüm aydınlatma ve elektrik aksamlarının hepsini değiştirdik. İçeride bulunan tüm avizeleri tek tek sökerek, kendi laboratuvarlarımızda, bakım, onarımlarını yaptık. Ortada bulunan büyük avizede, temizlik esnasında 1835 damgasına rastladık ki bu, avizelerin 2. Mahmut döneminde yapıldığını bize gösteriyor. Yine caminin üzerini kaplayan yarım kubbesi, çevre kubbesi ve ana kubbenin üzerindeki tüm kaplama örtülerinin hepsini değiştirdik. Sultanahmet Camii mimarı Sedefkar Mehmet Ağa aynı zamanda camideki ahşap işlerin, kepenklerin ustalığını yapmış. Bunların da marangozhanemizde tüm bakım, onarımlarını tamamladık. Daha sonra avlulu revakta, yaklaşık 5 bin tane mermer blok, tek tek numaralandırarak yerlerinden kaldırıp, uygun durumu getirilip, işlemleri yapıldıktan sonra yerlerine yerleştirildi."

Hayrullah Çelebi, Sultanahmet Camii'yi tarihi açıdan önemli kılan özelliklerden birisinin de çinileri olduğuna değinerek, "İçerisinde 20 bini aşkın özgün İznik çinilerini barındırmakta. Bunların tüm bakımları yapıldı. İnşallah bir dahaki restorasyonuna kadar Sultanahmet Camii kapanmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.