Sultanahmet Meydanı'nda büyük buluşma: “Filistinli Çocuklar İçin Çiz” etkinliği

Soykırımcı İsrail'in katliamlarını sürdürdüğü Gazze'de çocukların yaşadığı zorluklara dikkati çekmek isteyen Yetim Vakfı yarın Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda önemli bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.

"Gazze'de bir çocuk, evinin yıkıntıları arasında bulduğu kalemle hala resim çizmeye çalışıyor. Çünkü onun dünyasında oyun, umut ve hayaller savaşla yok edilemeyecek kadar güçlü" açıklamasında bulunan Vakıf, saat 11.00 ve 18.00 arasında söz konusu etkinliğin gerçekleştirileceğini duyurdu.

İSTANBUL'DA ETKİNLİĞİN ADRESİ SULTANAHMET MEYDANI

Gazze'deki çocukların umuduna ortak olmak isteyen Yetim Vakfı, "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" sloganıyla İstanbul'da düzenlenecek etkinliğin Sultanahmet Meydanı'nda yapılacağını bildirdi.

Vakıf'tan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda gerçekleştirilecek etkinliğimizde uzun kağıtlar serilecek; herkes kalemiyle gönlünden geçenleri çizecek. Umut da olacak, özgürlük de, kardeşlik de" ifadeleri kullanıldı.