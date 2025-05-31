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Sultanahmet Meydanı'nda Filistin yayını... İletişim Başkanı Altun: Gazze'deki zulüm bir an önce bitmeli

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen 'Filistin İçin Sessiz Kalma' programında açıklamalarda bulunan iletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Zulüm bir an önce bitmeli. Yardımlar doğrudan ulaştırılmalı.' dedi.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 13:34 - Güncelleme:
Sultanahmet Meydanı'nda Filistin yayını... İletişim Başkanı Altun: Gazze'deki zulüm bir an önce bitmeli
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen "Filistin İçin Sessiz Kalma" programında açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından satırbaşları:

Zulüm bir an önce bitmeli. Yardımlar doğrudan ulaştırılmalı.

Uluslararası sistem İsrail karşısında işlemiyor.

Er ya da geç hakikat kazanacak, zalimler hesap verecek.

İsrail, bir yandan bu zulmü sürdürürken, öbür yandan da yalanlarıyla, sistematik bir şekilde uluslararası alanda dolaşıma soktuğu söylemlerle kendisini meşrulaştırmaya çalışıyor.

Filistin halkının direnişi, insanlık adına çok onurlu bir direniş. Sadece kendileri için değil, insanlık için direniyorlar. Filistin, bizim asli davalarımızdan biridir.

Bizim talebimiz güçlü bir Filistin devletinin varlık göstermesidir.

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