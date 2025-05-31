İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen "Filistin İçin Sessiz Kalma" programında açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından satırbaşları:

Zulüm bir an önce bitmeli. Yardımlar doğrudan ulaştırılmalı.

Uluslararası sistem İsrail karşısında işlemiyor.

Er ya da geç hakikat kazanacak, zalimler hesap verecek.

İsrail, bir yandan bu zulmü sürdürürken, öbür yandan da yalanlarıyla, sistematik bir şekilde uluslararası alanda dolaşıma soktuğu söylemlerle kendisini meşrulaştırmaya çalışıyor.

Filistin halkının direnişi, insanlık adına çok onurlu bir direniş. Sadece kendileri için değil, insanlık için direniyorlar. Filistin, bizim asli davalarımızdan biridir.

Bizim talebimiz güçlü bir Filistin devletinin varlık göstermesidir.