Sultanbeyli'de 1 yılda hizmet rüzgarı esti

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri akabinde görevine başlayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, hem sahada hem de projelerin başında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkanlık döneminin 1'inci yılında eğitimden spora, gençlik projelerinden sosyal yaşam alanlarına, kentsel dönüşümden kültür sanata kadar pek çok projeyi hayata geçiren Tombaş, '1 yılda ne yaptık?' konulu paylaşımıyla çalışmalarını özetledi.
"HİZMET SANCAĞINI DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Hizmet sancağını daha ileri noktalara taşımak için özveriyle çalıştıklarını belirten Başkan Ali Tombaş, "Seçim döneminde söz verdiğimiz projeleri hızla hayata geçirmeye devam ediyoruz. İlçe tarihimizin en büyük bütçeli yatırımı olan Mehmet Akif Spor Kompleksi'nin projesini tamamladık, yapımına başladık. SULKON şirketimizi kurup kentsel dönüşüm sürecini hızlandırdık. Fetih Korusu ve Aydos Korusu'nu tamamladık. Sultanbeyli FİT markasıyla fitness salonlarımız, ücretsiz hizmete başladı. Aydos Kafe'yi açtık, yeni şubeler de açacağız. Öğrencilerimize eğitim desteklerimizi, ücretsiz kurs hizmetlerimizi artırdık. 50 bin ton asfalt serimi yaptık. 379 binaya yıkım ruhsatı, 4.678 bağımsız bölüme iskân, 919 binaya yapı ruhsatı verdik. Kentsel dönüşüm kapsamında 47 milyon 465 bin TL kira yardımı yaptık. Yarısı bizden kapsamında 18 milyon TL ödeme yaptık. 3 bin 524 vatandaşımıza tapusunu verdik. Ve daha pek çok projeyi ve hizmeti vatandaşlarımızın istifadesine sunduk." şeklinde ifade etti.
İşte 1 yılda yapılan proje ve hizmetler;
1- Mehmet Akif Spor Kompleksi
2- SULKON
3- İmar Hakkı Transferi Uygulaması
4- Fetih Korusu
5- Aydos Korusu
6- Sultanbeyli Kart
7- Üniversiteyi Kazananlara Başarı Ödülü
8- Öğrencilere Kırtasiye Desteği
9- Ücretsiz Ring Seferleri
10- SULMEK Kursları
11- Sultanbeyli FİT
12- Sultanbeyli Dil Akademisi
13- Bilim Sultanbeyli Merkezi
14- Hasanpaşa Gençlik Merkezi
15- Orhangazi Polis Karakolu
16- Aydos Kafe
17- Kent Meydanı Çevresi Düzenleme Projesi
18- Akıllı Aydınlatmalar
19- Taksi Ve Minibüs Durakları
20- İletişim Ofisleri
21- Randevusuz Halk Günü
22- Tiyatro Okulu
23- Sultanbeyli Aile Danışmanlık Ve Eğitim Merkezi
24- Sultanbeyli Kreş
25- Sıfır Atık Projeleri
26- Mobil Sultanbeyli Uygulaması
27- Sokak Hayvanları Yaşam Alanı
28- 50 Bin Ton Asfalt Serimi
29- 379 Binaya Yıkım Ruhsatı
30- 4 Bin 678 Bağımsız Bölüme İskan
31- 919 Binaya Yapı Ruhsatı
32- 47 Milyon 465 Bin TL Kira Yardımı
33- Yarısı Bizden Kapsamında 18 Milyon TL Ödeme
34- 3 Bin 524 Vatandaşa Tapu Takdimi
35- Okullara Boya Ve Temizlik Desteği
36- Butik Nikah Salonu Yenilemesi
37- 4 Bin 750 Öğrenciye Sınavlara Hazırlık Ve Kurs Desteği
38- 23 Bin 750 Öğrenciye Gençlik Merkezlerinde Eğitim
39- 34 Bin 395 Kişiye Spor Hizmeti
40- 15 Bin 200 Haneye Sosyal Destek
41- Bin 983 Adet Yenidoğan Paketi
42- 2 Bin 727 Üniversite Öğrencisine Abonman Desteği
43- 1. Sultanbeyli Memleket Günleri Yapıldı
44- 1. Sultanbeyli Hamsi Festivali Yapıldı
45- 8. Sultanbeyli Kitap Fuarı Yapıldı
46- 15 Mahallede Şenlikler Yapıldı
47- Çocuk Tiyatrolarında 42 Bin Seyirci Ağırlandı
48- Yetişkin Tiyatrolarına 5 Bin Seyirci Ağırlandı
49- Kütüphanelerde 302 Bin Kişiye Hizmet Verildi
50- Aydos Kalesi'nde 57 Bin 310 Ziyaretçi Ağırlandı
51- Anadolu Kültür Gezileri Düzenlendi
52- Açık Hava Sinema Etkinlikleri Yapıldı
53- 7 Bin 466 İşyeri Denetlendi
54- 711 İşyerine Ruhsat Verildi
55- 8 Milyon 120 Bin Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırıldı