Sultanbeyli'de bıçaklı kavga: 4 yaralı

Olay saat 18.00 sıralarında, Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Huzur Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; husumetli oldukları öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevik kuvvet ekiplerinden destek istedi. Polis, çıkan kavgada tarafları ayırmak için havaya ateş etti. Kavgaya karışan çok sayıda aile üyesini gözaltına alan polis ekipleri, şüphelileri karakola götürüldü.