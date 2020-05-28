Sultanbeyli'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Sultanbeyli cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe 19:31 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 19:31

Sultanbeyli'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Sultanbeyli'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Sultanbeyli cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Sultanbeyli için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Sultanbeyli ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

SULTANBEYLİ 'DE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

SULTANBEYLİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı Camii

Abdurrahmangazi Camii

Akabe Camii

Anadolu Camii

Bağlar Camii

Bedir Camii

Buhara Camii

Çimenler Camii

Dedepaşa Camii

Derya Camii

Ebeveyn Camii

Elmalı Hamdi Yazır Camii

Emine Hatun Camii

Eyyübi Camii

Fazilet Camii

Fevzi Çakmak Camii

Hacı Bayram Camii

Hacı Ömer Camii

Hacı Şevki Camii

Hacı Veyis Camii

Hafız Ali Üsküdarlı Camii

Hafız İsmail Biçer Camii

Hz.Osman Camii

Kanuni Sultan Süleyman Camii

Karanfil Camii

Katipoğlu Camii

Kırklar Camii

Kumrular Camii

Mahmut Ustaosmanoğlu Camii

Mecidiye Camii

Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Camii

Merkez Camii

Mescidi Aksa Camii

Mevlana Camii

Mevlana Halid Bağdadi Camii

Mimar Sinan Camii

Mücahitler Camii

Mürtezaçavuş Camii

Orhangazi Camii

Osmanağa Camii

Ömer Nasuhi Bilmen Camii

Safiye Çıkrıkçıoğlu Camii

Sinan Camii

Sultan Camii

Şehitler Camii

Tevhit Camii

Uhut Camii

Ulubatlı Camii

Veysel Karani Camii

Yakutiye Camii

Yavuz Sultan Selim Camii

Yeşil Camii

Yunus Emre Camii