Sultanbeyli'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Sultanbeyli cuma namazı kılınacak camiler

Sultanbeyli'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Sultanbeyli'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Sultanbeyli cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Sultanbeyli için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Sultanbeyli ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.
SULTANBEYLİ 'DE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.
SULTANBEYLİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı Camii
Abdurrahmangazi Camii
Akabe Camii
Anadolu Camii
Bağlar Camii
Bedir Camii
Buhara Camii
Çimenler Camii
Dedepaşa Camii
Derya Camii
Ebeveyn Camii
Elmalı Hamdi Yazır Camii
Emine Hatun Camii
Eyyübi Camii
Fazilet Camii
Fevzi Çakmak Camii
Hacı Bayram Camii
Hacı Ömer Camii
Hacı Şevki Camii
Hacı Veyis Camii
Hafız Ali Üsküdarlı Camii
Hafız İsmail Biçer Camii
Hz.Osman Camii
Kanuni Sultan Süleyman Camii
Karanfil Camii
Katipoğlu Camii
Kırklar Camii
Kumrular Camii
Mahmut Ustaosmanoğlu Camii
Mecidiye Camii
Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Camii
Merkez Camii
Mescidi Aksa Camii
Mevlana Camii
Mevlana Halid Bağdadi Camii
Mimar Sinan Camii
Mücahitler Camii
Mürtezaçavuş Camii
Orhangazi Camii
Osmanağa Camii
Ömer Nasuhi Bilmen Camii
Safiye Çıkrıkçıoğlu Camii
Sinan Camii
Sultan Camii
Şehitler Camii
Tevhit Camii
Uhut Camii
Ulubatlı Camii
Veysel Karani Camii
Yakutiye Camii
Yavuz Sultan Selim Camii
Yeşil Camii
Yunus Emre Camii