Sultanbeyli'de faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ünün tutuklama, 8'inin ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, sulh ceza hakimliğinin 13 şüphelinin tutuklanmasına, 8 şüphelinin ise adli kontrol altına alınmasına karar verdiği belirtildi.

OPERASYON

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Y.M'nin elebaşılığında, yöneticiliğini E.M. ve V.Ö.'nün yaptığı, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik tespit edilen "silahlı suç örgütü kurmak", "silahlı suç örgütü yönetmek", "kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli yağma", "suça azmettirme", "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "tehdit", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" eylemleri neticesinde, 24 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldığı belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında 20 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, 4 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedilmişti.

Öte yandan soruşturma kapsamında 1 şüpheli daha yakalanmıştı.