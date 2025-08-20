İSTANBUL 28°C / 18°C
  Sultanbeyli'de feci kaza: Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi
Güncel

Sultanbeyli'de feci kaza: Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde servis minibüsü ile bir otomobil feci bir şekilde çarpıştı. Meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

AA20 Ağustos 2025 Çarşamba 00:59 - Güncelleme:
Necip Fazıl Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'nda 38 JN 990 plakalı otomobil ile 34 LER 093 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 10 kişi yaralandı.

Otomobil ve minibüste sıkışan yaralılar, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle geçişlerin bir süre kontrollü sağlandığı bulvarda, otomobil ve minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

